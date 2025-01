مراسل الجزيرة مباشر يكشف عدد الشاحنات التي وصلت إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة

أكد مراسل الجزيرة مباشر، وصول عشرات شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول 191 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة و5 شاحنات وقود حتى الآن. كما أشار إلى وصول 10 شاحنات من المساعدات إلى مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين مصريين أن 200 شاحنة مساعدات محملة بالوقود وصلت إلى معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن لدى الوكالة 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

بدوره، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن شاحناته بدأت في العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم.

#GazaCeasefire: WFP trucks started crossing into Gaza via Zikim and Kerem Shalom crossings. The first trucks carried life-saving wheat flour and ready-to-eat food parcels for people in desperate need.

WFP aims to deliver food daily along humanitarian corridors that include… pic.twitter.com/etd2lMR5Wx

— World Food Programme (@WFP) January 19, 2025