مراسل الجزيرة مباشر يكشف عدد الشاحنات التي وصلت إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة

أكد مراسل الجزيرة مباشر، وصول عشرات شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوصول 191 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة و5 شاحنات وقود حتى الآن. كما أشار إلى وصول 10 شاحنات من المساعدات إلى مدينة خان يونس وسط قطاع غزة.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين مصريين أن 200 شاحنة مساعدات محملة بالوقود وصلت إلى معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن لدى الوكالة 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

بدوره، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن شاحناته بدأت في العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم.

#GazaCeasefire: WFP trucks started crossing into Gaza via Zikim and Kerem Shalom crossings. The first trucks carried life-saving wheat flour and ready-to-eat food parcels for people in desperate need. WFP aims to deliver food daily along humanitarian corridors that include… pic.twitter.com/etd2lMR5Wx — World Food Programme (@WFP) January 19, 2025

وأوضح أن الشاحنات الأولى حملت دقيق القمح وطرودًا غذائية جاهزة للمحتاجين بشدة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه يهدف إلى تسليم الغذاء يوميًا عبر الممرات الإنسانية التي تشمل نقاط العبور في مصر والأردن وإسرائيل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنه مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بدأت شاحنات اليونيسف المحملة بالمياه ومستلزمات النظافة والمواد الغذائية بالدخول إلى قطاع غزة.

وأضافت في بيان “أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشكل خطوة أولى بالغة الأهمية، ولكن لا بد من الالتزام به، ويتعين على أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات إلى كل طفل بشكل آمن ودون عوائق”.

The ceasefire deal has begun and UNICEF trucks with water, hygiene kits and nutrition items are entering the Gaza Strip. A ceasefire agreement is a critical first step, but it must be upheld. Parties to conflict must ensure safe, unimpeded access for aid to reach every child. pic.twitter.com/y4e2zbpBYO — UNICEF (@UNICEF) January 19, 2025

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، صباح اليوم الأحد، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان القطاع.

وعانى قطاع غزة طيلة 470 يومًا من شح في إدخال المساعدات بسبب التعنت الإسرائيلي وتدمير معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى لنقص كبير في الغذاء داخل القطاع وارتفاع كبير في أسعار المنتجات.