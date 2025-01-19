“مفاجآت ساخرة”.. إعلام إسرائيلي يكشف محتوى حقائب منحتها كتائب القسام للأسيرات الثلاث

كشف إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، عن إعادة كتائب القسام، للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ومعهن “حقائب مفاجآت”.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حركة حماس حرصت على أن تعود الأسيرات إلى إسرائيل “ليس فقط بذكريات صعبة من فترة الأسر”، بل بشيء آخر وصف في إسرائيل بأنه “حقائب المفاجآت الساخرة”، وفقًا للقناة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن القسام “جهزت النساء الثلاث بحقائب بنية اللون وصلن بها إلى الأراضي الإسرائيلية، وداخل الحقائب كانت هناك خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر”.

وكشفت مشاهد بثتها كتائب القسام، توثق لحظة الإفراج عن الأسيرات، منح عناصر القسام للأسيرات حقائب صغيرة، وأظهرت جانبًا منها، حيث احتوت على وثيقة بعنوان “قرار الإفراج عن أسير”.

ومساء اليوم، وهو أول أيام وقف إطلاق النار، أفرجت كتائب القسام عن 3 أسيرات إسرائيليات من شمال قطاع غزة، ووثقت عملية تسليمهن للصليب الأحمر.