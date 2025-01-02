أسيرة محررة تكشف ما فعله الاحتلال بها طوال عام من الاعتقال وتفاصيل صادمة في العزل (شاهد)

روت الأسيرة المفرج عنها جِراح دلاشة من مخيم الجلزون بمدينة البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقها طوال عام من اعتقالها في سجون الاحتلال.

وقالت جراح إنها عانت كثيرا مثل غيرها من الأسيرات الفلسطينيات منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

“لبسة واحدة خلال عام”

وأضافت أن الاحتلال تعمّد الإمعان في إذلالهن عن طريق منح غطاء واحد فقط لكل أسيرة ولباس واحد فقط طوال عام وطعام لا يكاد يكفي لبقائهن على قيد الحياة.

وقالت إنها خرجت من الأسْر تاركة وراءها عشرات الأسيرات أكبرهن عمرها 73 عاما وأصغرهن 18 عاما وبعضهن محتجزات في معزل عن بقية الأسيرات.

معاناة في العزل

وختمت قائلة عن حالة الأسيرات ومعنوياتهن في السجون “خالدة جرار وديالة عايش يعانون في العزل.. الوضع في السجن صعب ولكن الأسيرات أقوى من هذا الشيء ويرغبن في حريتهم، ربنا يفرج عنهم”.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني فإن هناك أكثر من 10 آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، بينهم ما يزيد على 3 آلاف تحت الاعتقال الإداري (أي دون أي تهمة رسمية).