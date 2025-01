الأعلى منذ حرب 73.. تقرير صادم بشأن قتلى جيش الاحتلال وزيادة مقلقة في حالات الانتحار

كشف تقرير نشره الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أن 28 عسكريا قتلوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في حوادث وصفت بأنها “انتحار مشتبه فيه”، مما يظهر ازدياد عدد الجنود المنتحرين في الفترة المذكورة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “سُجلت خلال العام الماضي 21 حالة يشتبه في أنها انتحار في صفوف الجنود -وجميعهم ذكور- بعد أن سُجلت في عام 2023 الذي سبقه 17 حالة معظمها بعد اندلاع الحرب”.

وذكرت أن الجيش نشر صباح اليوم بيانات رسمية عن حصيلة ضحاياه منذ اندلاع الحرب، وتظهر هذه المعطيات أن 891 ضابطا وجنديا، سقطوا منذ السابع من أكتوبر، 329 منهم سقطوا خلال المعارك التي دارت في نفس اليوم، وهو الرقم الأعلى منذ “حرب يوم الغفران”، في إشارة إلى حرب 6 أكتوبر عام 1973 مع مصر.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فإن 28 جنديا قُتلوا بحوادث عُرّفت بأنها “انتحار مشتبه فيه”، بينهم 21 خلال عام 2024، وهذا الرقم مثّل ارتفاعا عن 2023 عندما قتل 17 جنديا بينهم 7 بعد اندلاع الحرب.

وأشار جيش الاحتلال، إلى القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب، وقال “قتل 891 جنديًّا إسرائيليًّا في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، وأصيب نحو 5 آلاف و569 جنديًّا”.

وأضاف “في 2023، قتل 558 جنديًّا إسرائيليًّا في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية، مقارنة بـ44 قتيلا في 2022″، وأشار إلى أن من بين الجنود الذين قتلوا في 2023، 329 جنديا قتلوا في 7 أكتوبر، اليوم الذي شنت فيه حركة حماس هجوما مباغتا على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

