براجمة صواريخ.. القسام تقصف “نتيفوت” بعد أكثر من 450 يوما من الحرب على غزة (فيديو)
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعا مصورا لإطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “نتيفوت” في غلاف قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، اليوم الخميس، في تعليق على المقطع إنه تم استخدام صواريخ من طراز “كيو 18” في القصف.
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ويظهر المقطع إطلاق الصواريخ من راجمة بدت في حالة جيدة.
وأعلنت كتائب القسام، أمس الأربعاء، قصف مستوطنة “نتيفوت” برشقة صاروخية “رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين”.
أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فأعلنت، اليوم الخميس، قصف مستوطنة “حوليت” في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع (107).
كما أعلنت قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى.
بدورها، أعلنت كتائب الأقصى قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور”نتساريم”، وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.