بشكل مباشر.. صور توثق استهداف الاحتلال سيارة إسعاف في غزة (فيديو)

أظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف في قطاع غزة بشكل مباشر.

وعلمت الجزيرة أن الاستهداف وقع في جباليا شمالي قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويظهر المقطع موكبا من 3 سيارات إسعاف تمر في أحد الشوارع، قبل أن تتعرض السيارة الثانية ضمن الموكب لقصف مباشر بصاروخ.

واستشهد من كان داخل السيارة جميعهم، فيما نجت طفلة عثر عليها أحد المسعفين بعد 24 ساعة من القصف.

قصف إسرائيلي استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف شمالي قطاع غزة.. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/WZmPg8DVwC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2025

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في أكتوبر الماضي، إن 130 سيارة للإسعاف في القطاع خرجت من الخدمة بعد قصفها وتضررها من قبل جيش الاحتلال.