بقيادة “يسرائيل شليطا”.. مئات المتطرفين يؤدون طقوسا استفزازية في باحات الأقصى (فيديو)

اقتحم 592 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مكثفة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، كان من بين المقتحمين الحاخام المتطرف “يسرائيل شليطا”، وجالوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد وأدّوا طقوسًا تلمودية علنية.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية عند مداخل المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

ووفقًا للإحصاءات، فقد تجاوز عدد المقتحمين للمسجد منذ ذلك الوقت 68 ألف مستوطن.

الحاخام “يسرائيل شليطا” يؤدي صلوات تلمودية عقب اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/IO2FPErQxZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2025

وفي سياق متصل، وثّق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، 22 اقتحامًا للمسجد الأقصى نفذها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ضمن سلسلة الانتهاكات التي تستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية.

ويعكس هذا التصعيد المستمر محاولات الاحتلال والمستوطنين لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وسط تنديد فلسطيني واسع ودعوات للحفاظ على المقدسات الإسلامية ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.