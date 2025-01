تقديرات إسرائيلية: حماس تعود بقوة إلى غزة وتجنّد مقاتلين جددا

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحقق عودة كبيرة في قطاع غزة بتجنيد عناصر جديدة، وتشير تقديرات حديثة إلى أن عدد المقاتلين يتراوح بين 12 و23 ألفًا.

وفي حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قوام مقاتلي حماس وحركة الجهاد الإسلامي معًا، يصل إلى ما بين 20 و23 ألفا، أشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن المعلومات التي تلقتها في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الأعداد أقرب إلى نحو 12 ألف مقاتل.

