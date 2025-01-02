تونس تعلن انتشال جثث 27 مهاجرا قبالة سواحل صفاقس

الطريق البحري بين إفريقيا وأوروبا من أخطر طرق الهجرة في العالم

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، انتشال 27 جثة لمهاجرين أفارقة غير نظاميين من جنوب الصحراء قبالة سواحل قرقنة بولاية صفاقس شرق تونس وإنقاذ 25 شخصا آخرين.

وقال مدير الصحة في صفاقس، حاتم الشريف ” تم أمس الأربعاء انتشال 27 جثة وإنقاذ 25 شخصا بحادثة غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء قبالة سواحل جزر قرقنة”.

وأضاف أنه تم نقل الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي بصفاقس.

والاثنين، أعلنت السلطات التونسية انتشال جثتي مهاجرين وإنقاذ 17 آخرين تعطل مركبهم في عرض البحر شمال البلاد.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في منشور على فيسبوك أنها أنقذت 17 تونسيا بعد غرق مركبهم وانتشال جثتين وضبط 4 متورطين في عملية الإبحار خلسة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم أعلنت السلطات التونسية، انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس وإنقاذ 5 مهاجرين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء .

بوتيرة شبه أسبوعية

ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني في يونيو/ حزيران الماضي، انتشلت السلطات 462 جثة لمهاجرين منذ بداية 2024 حتى مايو/ أيار الماضي، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023.

وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

والطريق البحري بين إفريقيا وأوروبا من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث اختفى أو توفي نحو 24500 شخص في البحر المتوسط منذ عام 2014، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ولقي معظم هؤلاء حتفهم خلال رحلات لقوارب أبحرت من ليبيا وتونس.