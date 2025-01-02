“جنون واضح”.. عشرات الشهداء في قطاع غزة جراء قصف متواصل لجيش الاحتلال (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن 70 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات نتيجة للقصف والغارات المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الخميس.

وذكرت المصادر أن قصف الاحتلال لمناطق الشمال فقط أسفر عن استشهاد 37 شخصا.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 71 شهيداً وعشرات الجرحى”.

وفيما يلي إحصاء للشهداء والأماكن التي تعرضت لقصف الاحتلال، بحسب مراسل الجزيرة مباشر:

شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين بمحيط مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة.

3 شهداء و10 مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط نقطة لتعبئة الغاز في الزاويدة وسط قطاع غزة.

3 شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين بشارع كشكو في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

شهيدان ومصابون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ساحة الشوا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

شهيد ومصابون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الصناعة بمدينة غزة.

4 شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع المعامل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

شهيد ومصابون جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين أمام “تاج مول” في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

3 شهداء بقصف خيمة في مدينة حمد شمالي خان يونس.

قوات الاحتلال تحرق عددا من المنازل بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

شهداء وجرحى جراء 3 غارات متتالية على حي الدرج في مدينة غزة.

قوات الاحتلال تقصف منزلا في شارع الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

4 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي النصر غربي مدينة غزة.

6 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الداخلية والبريد وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

آليات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إن “ما يجرى الآن في غزة هو جنون واضح لقوات الاحتلال”.

وأضاف أن الدفاع المدني لم يعد قادرا على تلبية نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر منذ ساعات الصباح.