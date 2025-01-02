احتساء المرطّبات على قمة قاسيون.. سوريون في دمشق يحتفلون بأول أيام 2025 بلا بشار (فيديو)

نظرة على دمشق من جبل قاسيون لأول مرة منذ أكثر من عقد

احتفل السوريون بأول أيام العام الجديد على قمة جبل قاسيون بالعاصمة دمشق، وسط فرحة عارمة، بعد أن حُرموا منه طوال أكثر من 10 سنوات.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، توافد العديد من العائلات، الذين اصطحبوا مشروباتهم وطعامهم، صباح أمس الأربعاء، أول أيام عام 2025، للاحتفال وكأنهم في يوم عيد.

وعبر السوريون عن فرحتهم الشديدة لزوال حكم بشار الأسد، وشعورهم بالحرية تحت حكم الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

وأجمع المحتفلون في تصريحاتهم للجزيرة مباشر، على أنهم تنسّموا الصعداء أخيرًا بعد سقوط الأسد، وخاصة فوق جبل قاسيون، حيث احتسوا عليه المرطبات، ساخرين من تصريحات سابقة لبشار الأسد.

وعند منتصف ليلة رأس السنة، سُمع دويّ أعيرة نارية في الهواء فوق جبل قاسيون المشرف على دمشق وأضاءت سماء العاصمة المفرقعات والألعاب النارية.

وحُرم السوريون من الصعود إلى جبل قاسيون بالتزامن مع اندلاع الثورة السورية قبل 14 عامًا، حيث استخدم النظام السوري المخلوع الجبل لتصنيع البراميل المتفجرة لإلقائها على المدن التي كانت تخرج فيها مظاهرات تطالب بإسقاطه.

وتُعرف البراميل المتفجرة بتأثيرها التدميري الكبير وانخفاض تكلفتها المالية، وتعد من أكثر الأسلحة التي استخدمتها قوات نظام بشار الأسد أثناء الثورة التي اندلعت عام 2011 وانتهت بإسقاط النظام عام 2024.