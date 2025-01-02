سرايا القدس تكشف تفاصيل محاولة انتحار أسير إسرائيلي

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنقاذ أسير إسرائيلي حاول الانتحار.

وقال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس، اليوم الخميس، إن الفريق الطبي تمكن من إنقاذ حياة أسير حاول الانتحار بسبب “حالته النفسية”، بعد وضع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطًا جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه.

وأوضح في بيان على تليغرام “قبل ثلاثة أيام تعاملت إحدى فرقنا الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس“.

صفقة تبادل الأسرى

وأشار إلى أن الأسير الذي تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة كان من المقرر إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع إسرائيل.

وختم بيانه، بأن سرايا القدس أصدرت قرارًا بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين، نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين لآخر إلى تقدم في المفاوضات غير المباشرة، ثم يمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

وعلى مدى أكثر من عام، أكدت حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح بطرحه شروطا جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بغزة، أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات عشوائية إسرائيلية.