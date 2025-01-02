استشهاد المدير العام لشرطة غزة ومساعِده بمجزرة جديدة للاحتلال في مواصي خان يونس (فيديو)

استُشهد، فجر اليوم الخميس، اللواء محمود صلاح أبو صلاح قائد الشرطة بغزة والعميد حسام شهوان أحد أعمدة وزارة الداخلية، جراء قصف إسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع المحاصَر.

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بقصف مدفعي حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة والمناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت، اليوم الخميس، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس؛ مما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

من وداع الشهد أبو شروق شهوانهذا الصباح من خانيونس.. وداع الشهيد العميد في الشرطة حسام مصطفى شهوان "أبو شروق" الذي ارتقى في مجزرة ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مواصي خانيونس. pic.twitter.com/TVH7lO5YKw — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 2, 2025

لجان المقاومة تنعى الشهيدين

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيدين اللواء أبو صلاح والعميد شهوان، وقالت إنهما “ارتقيا على طريق القدس جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة نفذتها طائرات العدو على خيام النازحين في مواصي خان يونس”.

وأشادت، في بيان، بدور الشهيد اللواء محمود صلاح أبو صلاح ومسيرته المشرّفة وقالت إنه “ساهم بشكل كبير في بناء جهاز الشرطة الفلسطينية وفق عقيدة وطنية فلسطينية وحماية ظهر المقاومة”.

وقالت إنه أرسى قواعد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والأهلي رغم قلة الإمكانيات والملاحقة والاغتيالات والاستهداف المتكرر لجهاز الشرطة وكوادره وضباطه وجنوده.

تغطية صحفية| لجان المقـــاومة في فلسطين: – ننعى القائدين الكبيرين اللواء محمود صلاح أبو صلاح قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والعميد حسام شهوان "أبو شروق" أحد أعمدة وزارة الداخلية في قطاع غزة اللذين ارتقيا شهــيدين على طريق القدس جراء عملية إغتيال صهــيونية جبانة نفذتها… pic.twitter.com/EunslUAZGq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2025

الأجندة الإسرائيلية

وقال البيان إن اغتيال اللواء أبو صلاح والعميد شهوان “واستهداف جهاز الشرطة الفلسطينية المدنية التي لم تتوقف على مدار العدوان وحرب الإبادة في غزة، هدفه الوحيد إشاعة الفوضى وتدمير النسيج الوطني والمجتمعي والسلم الأهلي لفرض الأجندة والمخططات الصهيونية الخبيثة في غزة”.

وأكد أنه “رغم الاغتيالات والملاحقة والاستهداف لجهاز الشرطة سيبقى جهاز الشرطة الدرع المتين والحصن الحصين والسند الأصيل لشعبنا ولمقاومته الباسلة”.