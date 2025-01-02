استشهاد مدير عام شرطة غزة ومساعِده بمجزرة جديدة للاحتلال في مواصي خان يونس (فيديو)

استُشهد، فجر اليوم الخميس، قائد الشرطة بغزة اللواء محمود صلاح أبو صلاح ونائبه اللواء حسام مصطفى شهوان، جراء قصف إسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع المحاصَر.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة صباح اليوم اغتيال مدير عام الشرطة في القطاع ومساعِده، باستهدافه عبر غارة جوية أثناء وجوده في محافظة خان يونس برفقة اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة.

#متابعة_شهاب | استشهاد محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومعاونه حسام مصطفى شهوان في مجزرة راح ضحيتها 11 شهيدًا في مواصي خانيونس فجر اليوم. pic.twitter.com/KKZeFg6snv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 2, 2025

وأضافت في بيان أن الشهيدين “كانا يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة”.

وقال البيان “يرتقي اللواء محمود صلاح شهيدًا في ميدان خدمة شعبنا، متوّجاً حياته بوسام الشهادة بعد 30 عاماً من عمله في جهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، متنقلاً في المسؤولية بين إداراته المختلفة وصولاً لمسؤوليته عن جهاز الشرطة منذ 6 سنوات”.

وأضاف البيان أنه “مشهود له بالمهنية العالية والقدرات الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع كل أطياف المجتمع الفلسطيني، وقدم خلال هذه السنوات خبرته الطويلة وجهده العظيم في بسط الأمن في قطاع غزة، حتى قدم روحه ودمه من أجل هذا الهدف السامي، متحملاً المسؤولية في أصعب المحطات والظروف التي يعيشها شعبنا”.

#متابعة | استشهاد العميد حسام مصطفى شهوان مدير إدارة المباحث العامة في شرطة غزة بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/VbB8NSMan2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 2, 2025

قصف مدفعي

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بقصف مدفعي حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة والمناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت، اليوم الخميس، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس؛ مما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

من وداع الشهد أبو شروق شهوانهذا الصباح من خانيونس.. وداع الشهيد العميد في الشرطة حسام مصطفى شهوان "أبو شروق" الذي ارتقى في مجزرة ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مواصي خانيونس. pic.twitter.com/TVH7lO5YKw — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 2, 2025

لجان المقاومة تنعى الشهيدين

ونعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيدين صلاح وشهوان، وقالت إنهما “ارتقيا على طريق القدس جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة نفذتها طائرات العدو على خيام النازحين في مواصي خان يونس”.

وأشادت، في بيان، بدور الشهيد اللواء محمود صلاح أبو صلاح ومسيرته المشرّفة وقالت إنه “ساهم بشكل كبير في بناء جهاز الشرطة الفلسطينية وفق عقيدة وطنية فلسطينية وحماية ظهر المقاومة”.

وقالت إنه أرسى قواعد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي والأهلي رغم قلة الإمكانيات والملاحقة والاغتيالات والاستهداف المتكرر لجهاز الشرطة وكوادره وضباطه وجنوده.

تغطية صحفية| لجان المقـــاومة في فلسطين: – ننعى القائدين الكبيرين اللواء محمود صلاح أبو صلاح قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والعميد حسام شهوان "أبو شروق" أحد أعمدة وزارة الداخلية في قطاع غزة اللذين ارتقيا شهــيدين على طريق القدس جراء عملية إغتيال صهــيونية جبانة نفذتها… pic.twitter.com/EunslUAZGq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2025

الأجندة الإسرائيلية

وقال البيان إن اغتيال صلاح وشهوان “واستهداف جهاز الشرطة الفلسطينية المدنية التي لم تتوقف على مدار العدوان وحرب الإبادة في غزة، هدفه الوحيد إشاعة الفوضى وتدمير النسيج الوطني والمجتمعي والسلم الأهلي لفرض الأجندة والمخططات الصهيونية الخبيثة في غزة”.

وأكد أنه “رغم الاغتيالات والملاحقة والاستهداف لجهاز الشرطة سيبقى جهاز الشرطة الدرع المتين والحصن الحصين والسند الأصيل لشعبنا ولمقاومته الباسلة”.