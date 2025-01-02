“قائد المقاومة البيضاء”.. جريدة صوت الأزهر تختار الدكتور حسام أبو صفية “رجل العام” (شاهد)

صورته الأخيرة تصدّرت غلاف الجريدة في أول أيام العام الجديد

تصدرت صورة للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غلاف جريدة “صوت الأزهر”، في عددها الأول لعام 2025.

وتصدّرت الصورة غلاف عدد الجريدة الذي نشرته أمس الأربعاء، في أول أيام العام الجديد، موثّقة اللحظات الأخيرة للدكتور حسام وهو يسلم نفسه لجيش الاحتلال.

“رجُل العام”

وظهر الطبيب الفلسطيني بالرداء الأبيض وأمامه الدبابات الإسرائيلية تسير على أنقاض المنازل التي دمرتها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة المحاصَر.

وعنونت الجريدة الصورة بـ”رجل العام”، وكتبت “دكتور حسام أبو صفية.. قائد المقاومة البيضاء”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه للقطاع الصحي، من خلال قصف المستشفيات، ومحاصرتها، ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

وفي اعتداء جديد يوم الجمعة الماضي، اقتحم الجيش مستشفى كمال عدوان، وأضرم النار فيه؛ مما أدى إلى إخراجه من الخدمة واعتقال أكثر من 350 شخصًا كانوا داخله، بينهم مدير المستشفى حسام أبو صفية.