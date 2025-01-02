“لن نستسلم”.. فصائل المقاومة تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

نشرت “ألوية الناصر صلاح الدين“، يوم الأربعاء، مقطعا مصورا لقصف موقع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم”، وسط قطاع غزة، بالاشتراك مع فصائل أخرى للمقاومة الفلسطينية.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان مقتصب على “تلغرام” إنها قصفت بالاشتراك مع “قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الأنصار لموقع قيادة وسيطرة العدو في محور (نتساريم) بقذائف الهاون”.

وأكد المتحدث في مقطع “الفيديو” أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تستسلم، وستواصل التصدي لقوات الاحتلال حتى الرمق الأخير.

وقال المتحدث: “نحن لن نستسلم؛ نحن ننتصر أو نموت”.

وأدان المتحدث “صمت العالم الظالم على أبشع جرائم الإبادة والتطهير الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”.