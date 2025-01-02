مصاب بمرض يجعل الحليب بمثابة سم.. رضيع في غزة يصارع الموت بعد منع الاحتلال الغذاء المخصص له (فيديو)

يصارع رضيع فلسطيني في غزة الموت في ظل منع الاحتلال لحليب خاص به، لإصابته بمرض مناعي نادر يجعل الحليب العادي بمثابة سم بالنسبة له.

وولد الرضيع الفلسطيني محمد دغيش (6 أشهر)، في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليجد نفسه يواجه مأساة مزدوجة منذ اليوم الأول لولادته.

يعاني الرضيع من مرض نادر يُعرف بـ”حساسية بروتين الحليب”، ما يحوّل أي نوع من الحليب التقليدي إلى سم قاتل في جسده، متسببًا بإسهال حاد، مصحوب بدم في البراز، ما أدى إلى تدهور وزنه بشكل مأساوي.

وقالت أمه إسراء أبو سخيلة، إن طفلها ولد بوزن طبيعي كان يبلغ 4.3 كيلو غرامات إلا أنه سرعان ما بدأ في إسهال شديد مصحوب بخروج دماء، لتبدأ معه رحلة العلاج والتنقل بين المستشفيات في ظل الحرب، لإيجاد علاج لرضيعها.

ومع شح حليب الصويا في غزة، عاشت الأسرة مأساة أخرى في البحث عن بدائل، ووجهت الأم مناشدة لتوفير الحليب المناسب لطفلها، قائلة: “بناشد أي مؤسسات تدخل حليب للأطفال، مش بس طفلي، في أطفال كثير في المستشفى حالتهم مشابهة لطفلي بتحتاج حليب، في أطفال قبل فترة توفوا لأن مفيش حليب معين لهم”.

وقال الطبيب شريف مطر، استشاري طب الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى، إن الرضيع محمد مولود بمرض اسمه حساسية بروتين الحليب، وإن علاجه يكمن في تغذية علاجية خاصة من نوع معين من الحليب.

وأضاف الطبيب أن هذا النوع من الحليب غير متوفر في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، وشح الأدوية، وإغلاق المعابر من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن محمد يعتمد حاليًا على طعام بديل منذ شهره الرابع، لكن أمعاءه غير متقبلة لهذا النظام الغذائي، وهو ما يفاقم حالته الصحية.