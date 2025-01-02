“هنا دمشق”.. الجزيرة مباشر داخل إذاعة سوريا الرسمية في أول بث بعد سقوط الأسد (فيديو)

دخلت الجزيرة مباشر إذاعة دمشق، مساء الأربعاء، في أول يوم من عودتها إلى العمل، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وسقوط نظامه وهروبه إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وكانت الإذاعة قد توقفت عن البث بعد دخول المعارضة السورية المسلحة دمشق وإعلان سيطرتها على العاصمة وإسقاط نظام الأسد، كما توقفت العديد من المؤسسات عن العمل.

أول نشرة أخبار لا تتعلق بالأسد

ولأول مرة تبث الإذاعة السورية الرسمية نشرة أخبار لا تتعلق بعائلة الأسد وإنجازات الرئيس المخلوع، بعد عقود من حكم حزب البعث.

ورصدت الجزيرة مباشر عودة المذيعين والفنيين إلى العمل بالإذاعة بعد 22 يومًا من التوقّف، إذ احتفى أحد المذيعين باختيار الإدارة السورية الجديدة أن تكون الإذاعة باكورة الانطلاق الجديد للإعلام، وعبّر عن سعادته بالعمل بعيدًا عن الضغوط التي كان يمارسها عليهم النظام المخلوع.

“هنا دمشق”

ووثّقت الجزيرة مباشر، لحظة انطلاق نشرة الأخبار الأولى من إذاعة دمشق، وتناولت أخبار القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع واتصالات وزير الخارجية، وتغيير مناهج التعليم.

وأمس الأربعاء، صرح وزير الإعلام بالحكومة الانتقالية محمد العمر، بأن مَن سيقودون الإعلام في المرحلة المقبلة، هم الذين انشقوا عن النظام السوري مع اندلاع الثورة، على أن يتم إدخال الكفاءات من عناصر النظام السابق في مراحل لاحقة.