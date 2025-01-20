“أيادينا على الزناد”.. الحوثي: قصفنا العمق الإسرائيلي وأجبرنا حاملات طائرات أمريكية على الهروب (فيديو)

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الاثنين، إن قواته تمكنت من استهداف عمق إسرائيل وألحقت ضررًا باقتصادها، مشيرًا إلى جاهزية الجماعة للتدخل الفوري، وأن أياديهم على الزناد حال تراجع تل أبيب عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف الحوثي أن جماعته قررت التدخل في الحرب وإسناد المقاومة بقطاع غزة في الليلة التي ارتكب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته المروعة بحق المستشفى الأهلي (المعمداني)، إذ استشهد أكثر من 500 فلسطيني خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى في 17 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كلمة متلفزة للحوثي بثتها قناة المسيرة (تابعة للجماعة) غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، أضاف الحوثي “نحن في جاهزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود فيه العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار على قطاع غزة”.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، بعد أن أعلنت قطر عنه مساء الأربعاء، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا.

وأوضح الحوثي أن “النشاط الملاحي للعدو الإسرائيلي عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي توقف بشكل كامل، وبالتالي توقف ميناء أم الرشراش (إيلات/ جنوب) بشكل نهائي عن العمل”.

🎥 كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة الانتصار التاريخي للشعب الفلسطيني 20 رجب 1446هـ 20 يناير 2025م#سيد_القول_الفعل #غزة_تنتصر #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/iAuOhY6vku — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 20, 2025

وألمح الحوثي في كلمته “تفاجأ الأعداء بشكل كبير من استخدام الصواريخ الباليستية في العمليات البحرية لأول مرة في التاريخ”، في إشارة إلى أن هذه الصواريخ عادة ما تُستخدم في البر وليس ضد أهداف متحركة في البحر.

كما أشار إلى أن “العدوان الأمريكي البريطاني ثم الإسرائيلي فشل في الضغط على العمليات اليمنية لإيقافها، وتغيير موقف الشعب اليمني الداعم والمساند لفلسطين”.

وفي هذا السياق، أكد الحوثي أن “الأمريكي استخدم في عدوانه على اليمن طائرات الشبح، وحاملات الطائرات التي كان يرعب بها كبار منافسيه في العالم، إلا أنه فشل في ثني اليمن عن مواقفه الإيمانية”.

ولفت إلى أن حاملات الطائرات “روزفلت ولينكولن ثم ترومان” هربت جميعها من البحر الأحمر، وأصبحت في حالة الدفاع بدلًا من أن تكون في موضع الهجوم.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، كما هاجموا أهدافًا في إسرائيل.

وردًّا على تلك الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تَعُد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.