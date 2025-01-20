الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين واحتفالات تعم الضفة الغربية (فيديو)

قالت هيئة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتأخر الإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين رغم مرور أكثر من 7 ساعات على تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس الأسيرات الإسرائيليات.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بوصول حافلات تقل أسرى فلسطينيين محررين إلى رام الله، وسط احتفالات من الأهالي.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد أعلنت بدء عملية نقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية، بعد حل الأزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين.

وبوقت سابق، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أنه أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، تبيّن وجود نقص في عدد الأسيرات، ما تسبب في تأخر عملية إطلاق سراحهم المقرر ضمن الدفعة الأولى للتبادل.

وفي بيان عبر منصة تلغرام، قال مكتب إعلام الأسر “أثناء عملية التدقيق في أسماء الأسرى المفرج عنهم في سجون عوفر، تبين أن هناك نقص أسيرة”.

وأضاف “الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام بقائمة الأسرى المتفق عليها، وخلال وقت قصير تنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم”.

وكانت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى قد نشرت أسماء 90 فلسطينيا، هم 69 أسيرة و21 أسيرا، من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، من المقرر الإفراج عنهم الأحد.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وإجمالا، تعتقل إسرائيل أكثر من 10400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي أي ما إذا كان عسكريا أو مدنيا.