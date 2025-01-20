بعد 24 ساعة من وقف إطلاق النار.. فلسطيني يعيد ترميم جزء من بيته المدمر (فيديو)

وثق مواطن فلسطيني من غزة، قيامه بترميم جزء من منزله المدمر في جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر “علي بطاح” فيديو له رفقة صديقه محمد صالح، وهما يقومان بإزالة الركام من أحد الغرف وجرفه إلى الشارع، متوعدًا بأنه خلال 24 ساعة من وفق إطلاق النار ستكون الغرفة صالحة للنوم.

وظهر المنزل مدمر بالكامل ولم ينج منه سوى العمدان والأرض، كما ظهرت المنطقة برمتها مدمرة وتساوت بعض منازلها بالأرض جراء القصف الإسرائيلي العنيف على جباليا.

وقال علي بطاح وهو يلتقط الفيديو “هنا بدنا ننام، بننضف فيها عشان ننام هنا”، مشيرًا بيده إلى كومة من الركام.

ونشر فيديو لاحق بعنوان “وعدناكم لنعمرها”، وفيه أظهرت ما آلت إليه عملية الترميم، حيث أزال الركام من أحد الغرف، وقام بوضع سرير وستائر بالإضافة لعلم فلسطين.

ومع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة حيز التنفيذ أمس الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سكان القطاع تفقد مناطقهم التي هجروا منها على مدار 471 يوما، وسط ممارسات إبادة جماعية، وحصار وتجويع، مع تشديد الحصار على شمال القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكشفت لقطات مصورة التقطت بطائرة مسيّرة، حجم الدمار الذي لحق بكل شيء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، ودمر بنيتها التحتية بشكل كامل، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.