بعد 24 ساعة من وقف إطلاق النار.. فلسطيني يعيد ترميم جزء من بيته المدمر (فيديو)

وثق مواطن فلسطيني ترميمه جزءًا من منزله المدمر في جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر علي بطاح مقطعًا مصورًا له مع صديقه محمد صالح، وهما يقومان بإزالة الركام من إحدى الغرف وجرفه إلى الشارع، واعدًا أنه خلال 24 ساعة من وقف إطلاق النار ستكون الغرفة صالحة للنوم.

وظهر المنزل مدمَّرًا بالكامل ولم ينجُ منه سوى الأعمدة والأرض، كما ظهرت المنطقة كلها مدمَّرة، وسُويت بعض منازلها بالأرض جراء القصف الإسرائيلي العنيف على جباليا.

وقال علي بطاح خلال تصوير المقطع “هنا بدنا ننام، بننضف فيها عشان ننام هنا”، مشيرًا بيده إلى كومة من الركام.

ونشر مقطعًا مصورًا لاحقًا بعنوان “وعدناكم لنعمرها”، يُظهر ما آلت إليه عملية الترميم، حيث أزال الركام من إحدى الغرف، ووضع فيها سريرًا وستائر إضافة إلى علم فلسطين.

ومع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة حيز التنفيذ، أمس الأحد 19 من يناير/كانون الثاني، بدأ سكان القطاع تفقُّد مناطقهم التي هُجّروا منها على مدار 471 يومًا، وسط ممارسات إبادة جماعية وحصار وتجويع، مع تشديد الحصار على شمال القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت لقطات مصورة التُقطت بطائرة مسيَّرة حجم الدمار الشامل في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، وتدمير بنيتها التحتية بشكل كامل، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.