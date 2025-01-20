بيان من حزب الله بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال حزب الله في لبنان إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بفرض شروط المقاومة، يمثل انتصارا سياسيا يضاف إلى الإنجاز العسكري، ويدل على أن الاحتلال ‏لم يحقق أهدافه.

وأضاف حزب الله في بيان اليوم الاثنين أن “الانتصار التاريخي” في غزة يؤكد من جديد أن “خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ‏ردع الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية”.

وذكر البيان أن هذا الانتصار تحقق بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده وثباته وصبره، وبفضل دماء الشهداء وفي ‏مقدمتهم الشهداء من القادة، مؤكدا أن “هذه الدماء ستبقى منارة تهدي أمتنا نحو النصر والحرية”.

وأشار البيان إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت خلال الحرب أنها “قوية وقادرة على كسر عنجهية ‏وجبروت العدو الصهيوني، رغم كل جرائمه وعدوانه الوحشي”، وأكدت أنه “‏كيان هش” لا قدرة له على البقاء والاستمرار.

وقال بيان حزب الله إن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستبقى “وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت ‏والمتخاذل‎”.

وأشاد البيان بجهود قوى جبهات الإسناد في إيران والعراق واليمن، معربا عن فخر حزب الله بمشاركته في الانتصار “من خلال صمود وثبات وتضحيات المقاومة وشعبها في لبنان التي قدّمت في سبيل ذلك أغلى ما تملك”.

وأشار بيان حزب الله إلى استشهاد أمينه العام السابق حسن نصر الله، والقيادي البارز هاشم صفي الدين، وعدد كبير من القادة والمقاتلين.

وجدَّد حزب الله تأكيد وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته “في معركة ‏التحرير والكرامة حتى زوال الاحتلال”.