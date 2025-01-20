خالدة جرار.. أول تصريح للقيادية بالجبهة الشعبية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

وسط استقبال حافل خرجت الأسيرة المحررة خالدة جرار، من سجن الدامون بشمال فلسطين المحتلة، وذلك بعد تجربة عزل انفرادي استمرت أكثر من 150يومًا، في ظروف غير إنسانية.

خالدة جرار التي خرجت ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي، عبرت في لقاء مع الجزيرة مباشر، عن مشاعرها المختلطة بين فرحة الحرية وغصة الفقدان لعدد كبير من شهداء قطاع غزة في حرب طوفان الأقصى.

ولخصت خالدة جرار معاناتها بالقول: “أنا خارجة من العزل الانفرادي، كل شيء بقدر أقوله إنه ظروف السجن صعبة جدًّا، ونتمنى الفرج لجميع الأسرى والأسيرات”.

كانت خالدة جرار قد اعتقلت في المرة الأخيرة، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، وحُوِّلت إلى الاعتقال الإداري، ثم نُقلت إلى العزل الانفرادي قبل 150 يومًا من تحريرها.

الدفعة الأولى من الأسرى

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، عن 90 من الأسرى الفلسطينيين (نساء وأطفال) ضمن صفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجرى الإفراج في الدفعة الأولى عن 78 أسيرة من الضفة الغربية، تم نقلهن من سجون متفرقة إلى سجن عوفر الواقع في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية، في حين نُقل الأسرى المقدسيون إلى مقر المسكوبية في القدس وسط إجراءات مشددة.