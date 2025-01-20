رغم وقف إطلاق النار.. شهداء ومصابون في رفح برصاص الاحتلال (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أن شخصين أحدهما طفل استشهدا برصاص قناصة الاحتلال في رفح، اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع متداول أحد الأشخاص وهو يحاول سحب جثة الطفل الشهيد، قبل إطلاق الرصاص عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 8 أشخاص بينهم أطفال أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط المدينة وجنوبها.

وفي رفح أيضًا، استشهد شخص وأصيب آخرون بينهم ثلاثة أطفال، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة صوفا شرق مدينة رفح.

كما أصيب آخرون إثر إلقاء مسيَّرة تابعة للاحتلال قنبلة عليهم أثناء تفقُّدهم منازلهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار في القطاع، منذ ظهر أمس الأحد.