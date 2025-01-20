زعيم المعارضة الإسرائيلية: بعد أسوأ عامين في تاريخنا يجب أن تنتهي الحرب وتنفذ صفقة التبادل بالكامل

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو إلى تطبيق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل وإنهاء الحرب.

وصباح الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعد حرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي على غزة استمرت نحو 16 شهرا على غزة.

وقال لابيد عبر منصة إكس: “بعد أسوأ عامين في تاريخنا، يجب أن تنتهي الحرب، ويجب أن يعود الهدوء إلى حياتنا”.

ووجه لابيد حديثه لنتنياهو قائلا: ” ستحصل على الأمان اللازم لإتمام صفقة الرهائن والاتفاقية أهم من أي خلافات بيننا”.

وأضاف “يجب تنفيذ صفقة الرهائن بشكل كامل، وأن تستمر حتى عودة آخر الرهائن إلى عائلاتهم. هم بحاجة لإعادة بناء حياتهم، ونحن أيضا”.

وتابع “لو تم إبرام صفقة لتبادل الرهائن في مايو/أيار الماضي لما قُتل 122 جنديا في غزة”.

وفي 31 مايو الماضي، أعلن بايدن مقترحا لوقف إطلاق النار قال إنه يستند إلى مقترح إسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل، ورحبت آنذاك حركة حماس به في حين تمسك نتنياهو باستمرار الحرب، وتصاعدت التهم الموجهة إليه بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه.

وأردف لابيد “على عكس موقف الحكومة، فإن هدفنا ليس استئناف الحرب، بل إعادة بناء الردع والاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. حان وقت العودة إلى الحياة”.

واعتبر لابيد أن “الحكومة (برئاسة نتنياهو) لا تدير حياتنا، بل تعطلها. وبدلا من أن تسعى إلى إنهاء الحرب، تعمل على زعزعة استقرارنا، إنها تفعل كل شيء لبقائها لفترة أطول وأطول، دون أي هدف”.

وأمس الأحد، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” سراح 3 أسيرات إسرائيليات من غزة. وفي المقابل أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسير فلسطينيين، بينهم 21 طفلا.

وإجمالا، تعتقل إسرائيل أكثر من 10400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي أي ما إذا كان عسكريا أو مدنيا.