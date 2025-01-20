“سنبقى كما وعد قائدنا”.. الحوثيون: سنراقب تنفيذ اتفاق غزة ونستعد للجولات القادمة

أعلن المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، مباركته للشعب الفلسطيني، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ.

وفي بيان له، نشرته قناة المسيرة (تابعة للجماعة) على منصة (إكس)، قال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي “نبارك للشعب الفلسطيني عامة ولفصائل المقاومة والمجاهدين في غزة خاصة، بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف البيان “هذا الاتفاق الذي انتزعته المقاومة الفلسطينية بعون الله وصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني يعد انتصارا تاريخيا”.

وتابع البيان “دماء الشهداء القادة حسن نصر الله وإسماعيل هنية ويحيى السنوار وهاشم صفي الدين أزهرت هذا النصر الكبير”.

وأكد البيان أن “جماعة الحوثي تتشارك مع إخوانها في غزة وفلسطين هذا المنجز التاريخي”.

وشد بيان الحوثي على استمرار اليمن في دعم وإسناد فلسطين ومقاومتها.

🟦 المكتب السياسي لأنصار الله: 🔷 نبارك للشعب الفلسطيني عامة ولفصائل المقاومة والمجاهدين في غزة خاصة بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

🔷 هذا الاتفاق الذي انتزعته المقاومة الفلسطينية بعون الله وصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني يعد انتصارا تاريخيا

🔷 دماء الشهداء القادة السيد حسن نصر… pic.twitter.com/4uJK2O8sJY — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 19, 2025

وألمح إلى متابعة اليمن في تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله، والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب ما سماه “العدو الصهيوني”.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي في منشور على إكس “سنبقى باذن الله كما وعد قائدنا.

وأضاف أن الحوثيين سيراقبون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجماعة تستعد “للجولات القادمة مع كيان العدو المؤقت.

وتوعد الحوثي بهزيمة “أي حماقة ومؤامرة على اليمن”، مؤكدا أن “من ساند إخوانه بفلسطين لن يبقى مكتوف الأيدي للعدوان عليه تحت أي مبرر كان”. كما كشف أن الترسانة العسكرية لقوات الجماعة “أفضل من المتوقع”.

سنبقى باذن الله كماوعدقائدنا

1_مراقبين لتنفيذ الاتفاق #غزة

2_ سيتم الاعدادللجولات القادمةمع كيان العدو المؤقت

3_ ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة على #اليمن ومن سنادإخوانه بفلسطين لن يبقى مكتوف الأيدي للعدوان عليه تحت أي مبرر كان

4_الترسانةالعسكريةبفضل الله فوق المتوقع — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 19, 2025

والسبت، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي إن توقف العمليات العسكرية للقوات التابعة للجماعة ضد “دولة الاحتلال الإسرائيلي” يرتبط بوقف العدوان على غزة والالتزام حرفيا بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة التزام الولايات المتحدة وبريطانيا حرفيا بما تم الاتفاق عليه، خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له تصريحات تقول إنه ينوي تعطيل بعض بنود الاتفاق والمماطلة في تنفيذها”، مشيرا إلى أن “الكيان الصهيوني يماطل كعادته في تنفيذ الاتفاقيات، ولن نسمح له بالتلاعب في البنود”.

وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تَعُد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل أسلحتها إليه.