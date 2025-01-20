شاهد: انتشال جثث شهداء من الطرق شمالي قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قيام الأهالي في شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، بانتشال جثث الشهداء ونقلها إلى المستشفى، في اليوم الثاني من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت المشاهد انتشال الجثث المتناثرة على جنبات الطرق وتحت الركام، بعد أسابيع وربما أشهر من منع جيش الاحتلال الوصول إليها بسبب العملية العسكرية المركزة التي نفذها في شمال القطاع خلال أكثر من 100 يوم.

وأظهرت المشاهد تكفين الأهالي للجثث، ثم نقلها إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وأعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، أنه في اليوم الثاني للتهدئة تمكن من انتشال جثامين 58 شهيدا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المدينة 137 شهيدا منذ بدء سريان وقف اطلاق النار.

وصباح اليوم، قال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت أكثر من 38 ألفًا و300 شهيد، و97 ألف مصاب، من مختلف أنحاء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الدفاع المدني في بيان إلى أنه تلقى نحو 500 ألف نداء استغاثة منذ بدء الحرب حتى اللحظة الأخيرة، وأن جثث آلاف الشهداء لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمَّرة.

وأضاف البيان “تنتظرنا مهمة صعبة تتمثل في البحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل”. وذكر البيان أن “عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم بالكامل بفعل الأسلحة التي استخدمها الاحتلال يُقدَّر بـ2842 شهيدًا”.