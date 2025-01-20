شاهد: ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

أدى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت مراسم أداء اليمين في القاعة المستديرة داخل مبنى الكونغرس، وسط إجراءات أمنية مشدَّدة في العاصمة واشنطن.

وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، نقل مراسم تنصيبه إلى داخل مبنى الكونغرس بدلًا من الواجهة الغربية المفتوحة المطلة على حديقة “ناشيونال مول”، بسبب الطقس البارد والرياح القوية.