شاهد: سرايا القدس تبث مشاهد لآخر عملية أعلنت عنها قبل وقف إطلاق النار

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، آخر مشاهد عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة قبل بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

ونشرت سرايا القدس، اليوم الاثنين، عبر تلغرام، مقطعًا مصورًا لما قالت إنه لقنص جندي إسرائيلي في شرق مدينة غزة شمالي القطاع، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهر المقطع لحظة رصد مقاتل من سرايا القدس للجندي قبل قنصه، ثم وصول جنديين آخرين إلى موقع العملية.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت قنص جندي في غزة أول أمس السبت، أي قبل يوم واحد من بدء سريان الاتفاق، وكانت هذه آخر عملية أعلنتها سرايا القدس.

وجاءت عملية سرايا القدس بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، بمساندة أمريكية، كما جاءت بعد أكثر من 100 يوم على عملية إسرائيلية مركزة في شمال قطاع غزة.