سياسة|فلسطين

شاهد: والدة أسير محرر تُلبسه شارة القسام احتفاء به

أسرى مفرج عنهم في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل
أسرى مفرج عنهم في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل (رويترز)
20/1/2025

توّجت والدة الأسير المحرر في صفقة التبادل أحمد وليد خشان خروج ابنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإلباسه شارة القسام الخضراء والوشاح الأخضر، احتفاءً بتحرره.

ونشرت الصحفية نور الفارس، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا من منزل الأسير المحرر أحمد خشان، شقيق الشهيد وسام خشان من مخيم جنين، مع والدته التي احتفت بخروجه بإلباسه شارة القسام، وقالت له “ابتسم وارفع يدك، هذه ضحكة النصر. الحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بالفرج وعلى جميع إخواننا”.

وخرج الأسير المحرر أحمد وليد خشان، فجر اليوم الاثنين، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل، ووجَّه خشان رسالة شكر وامتنان للمقاومة فور خروجه، مؤكدًا أن لها فضلًا في تحريرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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