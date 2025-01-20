شاهد: والدة أسير محرر تُلبسه شارة القسام احتفاء به

توّجت والدة الأسير المحرر في صفقة التبادل أحمد وليد خشان خروج ابنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإلباسه شارة القسام الخضراء والوشاح الأخضر، احتفاءً بتحرره.

ونشرت الصحفية نور الفارس، اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا من منزل الأسير المحرر أحمد خشان، شقيق الشهيد وسام خشان من مخيم جنين، مع والدته التي احتفت بخروجه بإلباسه شارة القسام، وقالت له “ابتسم وارفع يدك، هذه ضحكة النصر. الحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بالفرج وعلى جميع إخواننا”.

والدة الأسير المحرر في صفقة التبادل أحمد خشان تلبسه شارة القسـ.ـام احتفاء بخروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/l8x3GChycp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 20, 2025

وخرج الأسير المحرر أحمد وليد خشان، فجر اليوم الاثنين، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل، ووجَّه خشان رسالة شكر وامتنان للمقاومة فور خروجه، مؤكدًا أن لها فضلًا في تحريرهم.