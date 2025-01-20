في بيان التهنئة.. نتنياهو يعدد قرارات ترامب لدعم إسرائيل في ولايته الأولى

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، دونالد ترامب بمناسبة ولايته الثانية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر نتنياهو في بيان تهنئته القرارات التي اتخذها ترامب لدعم إسرائيل في ولايته الأولى، قائلًا “كانت ولايتك الأولى مملوءة بلحظات فارقة في تاريخ التحالف الكبير بين بلدينا”.

وأضاف “انسحبت من الاتفاق النووي الخطير مع إيران، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وقدت اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي عبرت فيها إسرائيل السلام مع أربع دول عربية”.

وأعرب نتنياهو عن أمله، من خلال “العمل المشترك” مع الولايات المتحدة، في “استكمال هزيمة محور الإرهاب الإيراني، وإعادة بقية الأسرى، وتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في غزة، وضمان ألا تكون غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى”.

ووجَّه نتنياهو الشكر لترامب على ما قال إنها جهود بذلها الرئيس الأمريكي لتحرير الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أدى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفًا لسلفه جو بايدن.

وبوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.