“استعادة” قناة بنما وطرد الملايين.. أبرز ما جاء في خطاب ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن “عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن”.

وقال ترامب خلال خطاب القَسَم بعد أدائه اليمين الدستورية “من اليوم فصاعدًا ستزدهر بلادنا، وستُحترم في كل أرجاء العالم”، لافتًا إلى أن “مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت”.

وأضاف “سنضع حدًّا لكل الحروب، وقوّتنا ستجلب روحًا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبًا وعنيفًا وغير قابل للتنبؤ بمستقبله”.

وأشار ترامب إلى أن نجاحه سيُقاس “ليس فقط بالمعارك التي تفوز بها الولايات المتحدة بل وبالحروب التي تنهيها، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا تخوضها أبدًا”.

وفي وقت سابق اليوم، أدى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفًا لسلفه جو بايدن.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في إحدى قاعات الكابيتول بالعاصمة واشنطن. كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبًا للرئيس.

وأعلن ترامب في خطاب القَسَم أن السياسة الأمريكية الرسمية ستعترف فقط بجنسين “ذكور وإناث”، بعد أن وعد فريقه بإصدار مراسيم لوقف المساعدات الفيدرالية للمتحولين جنسيًّا.

وتعهّد ترامب بتجديد النظام التجاري الأمريكي، واعدًا بفرض رسوم جمركية وضرائب على دول لدعم الأمريكيين.

وفي هذا الصدد، قال ترامب “سأباشر على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأمريكية”.

وأضاف “بدلًا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسومًا جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”.

وشدَّد ترامب على أن أمريكا ستصبح مجددًا بلدًا مُصنّعًا، وأنه سيعلن على الفور حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، قائلًا “نملك أكبر مخزون للنفط سنستخدمه ونرفعه إلى أقصاه ونخفض الأسعار، ونصدّر الطاقة إلى العالم لنصبح أمة ثرية مجددًا، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا سيساعدنا على تحقيق ذلك”.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة “ستستعيد” قناة بنما، مؤكدًا أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضح ترامب “لم نعطها (القناة) إلى الصين بل أعطيناها إلى بنما، وسنستعيدها”. ولم يستبعد الرئيس المنتخب في السابق استخدام القوة ضد بنما.

وكرر ترامب التعهد الذي قطعه قبل أيام من توليه منصبه، قائلًا “في غضون فترة قصيرة، سيتم تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا”.

وأكد الرئيس الأمريكي الجديد خلال خطاب القَسَم تحت قبة الكابيتول أنه سيطرد “ملايين المجرمين الأجانب” الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة.

وأوضح “سأعلن حالة طوارئ وطنية عند حدودنا الجنوبية. سنوقف كل عملية دخول غير قانونية، وسنبدأ عملية إعادة ملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها”.