قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود والمساعدات الإنسانية (فيديو)

دشنت قطر، اليوم الاثنين، جسرًا بريًّا لإمداد قطاع غزة بنحو 12 مليون لتر من الوقود تنفيذًا لتوجيه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، بأنه تنفيذًا لتوجيه أمير البلاد “دشنت قطر جسرًا بريًّا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ (الأحد)، بواقع مليون و250 ألف لتر يوميًّا”.

ووصلت اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، 25 شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوقود المرسَل إلى القطاع سيُستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية.

تنفيذا لتوجيه سمو الأمير.. قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/N95QCbGov5 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 20, 2025

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مريم بنت علي المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، تأكيدها موقف بلادها الثابت “ودعمها المستمر الهادف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين”.

كما أكدت مريم ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وحرص الدوحة على التعاون مع كل الشركاء الدوليين، من أجل ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.

استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى، انطلق الجسر البري للمساعدات الإنسانية، والذي يهدف إلى دعم المدنيين في القطاع. إن التزامنا الثابت تجاه أشقائنا الفلسطينيين يتعزز بتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، لنسهم معًا في تحقيق الأمل وإغاثة المحتاجين. فاليوم نقف صفًا… https://t.co/ekpq3N8iyO — مريم بنت علي المسند (@MANAlMisned) January 20, 2025

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا صارمة على دخول الإمدادات إلى قطاع غزة. ومنذ 24 من مايو/أيار الماضي، تدخل مساعدات شحيحة جدًّا عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سيطرة الجيش على معبر رفح البري وتدمير وإحراق أجزاء منه بعملية بدأها بالمدينة في السابع من الشهر ذاته.

وتأتي الخطوة القطرية غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بغزة حيز التنفيذ، ويشمل في مرحلته الأولى دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع يوميًّا، وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يومًا.

وبدعم أمريكي مطلق، ارتكبت إسرائيل، بين 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 من يناير/كانون الأول الجاري، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.