أبو حمزة: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وسنفرج عن أسرى العدو بالتنسيق مع القسام (فيديو)

قال أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– إن الحركة ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما التزمت به إسرائيل.

وأضاف في تسجيل مصوّر، ظهر اليوم الثلاثاء، إنهم سيفرجون في الأيام المقبلة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين بالتنسيق مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أبرز ما جاء في التصريح:

نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وسنفرج عن عدد من أسرى العدو في الأيام القادمة.

ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم به العدو.

سنفرج في الأيام المقبلة عن عدد من أسرى العدو بالتنسيق مع كتائب القسام.

نوجه شكرنا للوسطاء في قطر ومصر على دورهما في سبيل إنجاح الصفقة.

ندعو كل القوى الفاعلة في العالم إلى وضع فلسطين وقضيتها على سلم أولوياتها.

مع دخول أول دبابة إسرائيلية إلى قطاع غزة تصدى مقاتلونا إلى قوات العدو حتى وقف إطلاق النار.

كان نهجنا وشعارنا أنه مهما طالت الحرب فإننا أهلها يا نتنياهو.

حرب العدو الهمجية على شعبنا تعكس نية مبيتة بالحرب والإبادة ضد شعب مدني أعزل.

قواتنا أظهرت جهوزية عالية النظير من خلال إغارتها السريعة على مواقع العدو.

اقتحام غلاف غزة في السابع من أكتوبر كان أكبر وأنجح عملية نوعية معقدة في الصراع العربي الإسرائيلي.

أعلنا عن أسرِنا لعدد من الصهاينة وإجهازنا على عدد آخر منهم منذ اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن الأطراف ستجتمع في اليوم السادس عشر من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لمناقشة المرحلة الثانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري هذه الأيام الإعداد لمفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق، وقال: “الآليات التي وضعناها خلال غرفة العمليات تضمن عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، مردفًا “ندفع باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.