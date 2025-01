الانسحاب من الصحة العالمية واتفاقية المناخ وتغيير اسم خليج المكسيك.. أبرز قرارات ترامب في أول يوم بالرئاسة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تمتدّ من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.

وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من عودته إلى المنصب:

أصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمة ترامب في انتخابات عام 2020.

كما خفف هذا الإجراء أحكام 14 عضوا من منظمتي “براود بويز” و”أوث كيبرز” اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف. ويوجه الأمر وزير العدل الأمريكي بإسقاط القضايا المعلقة بالشغب.

وقع ترامب أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنّف العصابات الإجرامية “منظمات إرهابية”، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.

وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، البرنامج مدة 4 أشهر على الأقل، وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معيّنة يجب أن يخضعوا لحظر السفر. وجاء في الأمر “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، وذكر في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي “كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية لأمتنا التي كانت مزدهرة في الماضي، وظل جزءًا لا يتجزأ من أمريكا. كان الخليج شريانا حيويا للتجارة المبكرة لأمريكا والتجارة العالمية”.

وكان ترامب قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في 7 يناير بفلوريدا، عن خطته لتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، مضيفًا: “المكسيك يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا”. وردّت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو في اليوم التالي “من الواضح أن خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة، لكن لماذا لا نسمي هذه “أمريكا المكسيكية؟”.

“We are officially changing the name of the Gulf of Mexico to the GULF OF AMERICA.” pic.twitter.com/rOP2Y2AZzV

في تجمّع حاشد في ساحة رياضية، ألغى ترامب 78 إجراءً تنفيذيًّا للإدارة السابقة.

وقال ترامب “سألغي ما يقرب من 80 إجراءً تنفيذيًّا مدمرًا للإدارة السابقة”، وأضاف أنه سيوقع أمرًا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلّات المتعلقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وينطبق الإلغاء على أوامر تنفيذية تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطّي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.

ألغى ترامب أيضًا أوامر تنفيذية بشأن تعزيز حقوق المثليين والأقلّيات العرقية، ومن بين 78 أمرًا تنفيذيًّا مُلغًى مما وقعه بايدن، هناك ما لا يقل عن 12 تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد المثليين.

وقّع ترامب أمرًا بتأخير حظر لمدة 75 يومًا لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة “تيك توك” الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير. ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون “للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك”.

وقع ترامب أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، إضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

وقال ترامب “سأنفّذ تجميدًا فوريًّا للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفًا أنه سيصدر أيضًا “تجميدًا مؤقّتًا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأمريكي”.

وستجبر هذه الخطوة أعدادًا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.

وقال بعض حلفاء ترامب إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة على تقليص الخدمة المدنية؛ مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بآخرين موالين له.

وقع ترامب الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.

ويهدد الإعلان، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بـ1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة.

ويقول الأمر “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في المقام الأول”.

وألغى ترامب مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلًا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضًا بخصوص المركبات الكهربائية.

أمر آخر أصدره ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلًا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى.

وتمثّل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولًا كبيرًا في سياسة الصحة الأمريكية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.

وقع ترامب إجراء تنفيذي لإنشاء مجموعة استشارية تسمى “وزارة كفاءة الحكومة” تهدف إلى تقليص الحكومة الأمريكية.

يدير المجموعة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ولديها أهداف كبرى تتمثل في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الاتحادية.

وقع الرئيس وثيقة بإنهاء “تسليح” الحكومة ضد المعارضين السياسيين. يوجه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال الإدارة السابقة.

ويوجّه الأمر الحكومة بأن “تحدد وتتخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات”.

وقع ترامب أمرا تنفيذيا قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”. وقال البيت الأبيض إنه “تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للمواطنين الأمريكيين”.

واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأمريكي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأمريكي. وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

وجاء في الأمر “على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأمريكي”.

Only 3 of the last 15 U.S. Presidents signed an executive order on their first day.

Today, Donald Trump signed 26, tackling major issues like immigration, energy, and social policies committing to his America First agenda.

This includes:

1. Declared a national emergency at… pic.twitter.com/g7wOdTZxx2

— Brian jung (@thebrianjung) January 21, 2025