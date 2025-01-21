الخارجية القطرية: نعمل على صياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن الأطراف ستجتمع في اليوم السادس عشر من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لمناقشة المرحلة الثانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه يجري هذه الأيام الإعداد لمفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق، وأكد أن “الآليات التي وضعناها خلال غرفة العمليات تضمن عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، مردفًا “ندفع باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

أبرز تصريحات متحدث الخارجية القطرية:

يجري هذه الأيام الإعداد لمفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الأطراف ستجتمع في اليوم السادس عشر من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمناقشة المرحلة الثانية.

سيتم تسهيل الحركة من جنوب قطاع غزة إلى شماله عقب تنفيذ عملية التبادل الثانية نهاية هذا الأسبوع.

سيتم تنفيذ العملية الثانية لتبادل الأسرى خلال عطلة الأسبوع القادم.

نعتقد أن العملية الثانية لتبادل الأسرى ستتم بسلاسة أكبر.

راضون عن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الضمان الرئيسي لاستمرار الاتفاق في غزة هو التزام الطرفين بتنفيذ بنوده.

نطالب شركاءنا الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي اتفاق وقف إطلاق النار بتنفيذه.

الآليات التي وضعناها خلال غرفة العمليات تضمن عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ندفع باتجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

نقدر انخراط إدارة الرئيس ترمب في المفاوضات بشأن غزة.

نثمن دور الإدارة الأمريكية السابقة والحالية في التوصل لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

قطاع غزة مدمر بالكامل وهناك كثير من التحديات اللوجستية.

قطر دشنت جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود.

25 شاحنة محملة بالوقود وصلت أمس إلى قطاع غزة.

البث المباشر للإحاطة الاعلامية الأسبوعية لمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري#الخارجية_القطرية https://t.co/VFDVfQAb3j — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 21, 2025

سوريا الجديدة

نعمل مع الإدارة السورية الجديدة بشأن رفع العقوبات وتجاوز التحديات الميدانية ومنها الاحتلال الإسرائيلي.

دور قطر في سوريا هو واجب إنساني وأخلاقي ونريد أن نقدم دعما مكتمل الأركان للإدارة الجديدة.

نقف اليوم مع أشقائنا في سوريا كما وقفنا معهم منذ اليوم الأول للثورة.

نرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة.

روسيا وأوكرانيا