الرئيس البنمي يرد على تصريحات ترامب بشأن استعادة قناة بنما (فيديو)

رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بشأن نيته “استعادة قناة بنما”، مؤكدًا أن الممر البحري الحيوي سيبقى تحت سيطرة بلاده.

وقال مولينو في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “القناة بنمية وستبقى كذلك”، وأضاف “إدارة قناة بنما ستظل تحت سيطرتنا وبحيادية دائمة”.

وشدَّد رئيس بنما على أن بلاده أدارت القناة من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أمريكا.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكر ترامب في خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة أن بلاده ستستعيد قناة بنما، قائلًا “لقد أعطيناها إلى بنما، وسوف نستعيدها مرة أخرى”.

وأضاف “لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء التي كان لا بد من عدم تقديمها مطلقًا”.

وتابع “لقد نكثت بنما بعهدها لنا، وانتُهك الغرض من الاتفاقية وروح المعاهدة بشكل كامل، فالسفن الأمريكية تُفرض عليها رسوم باهظة للغاية، ولا تُعامل بشكل عادل بأي طريقة ولا شكل، بما في ذلك البحرية الأمريكية”.

وأردف ترامب “فوق كل شيء، تدير الصين قناة بنما، ونحن لم نعطها إلى الصين، لقد أعطيناها إلى بنما، وسوف نسترجعها مرة أخرى”.