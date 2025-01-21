القسام تشيع 5 من قادتها ومقاوميها في جباليا وسط تكبيرات وهتافات الحشود (شاهد)

شيّعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، 5 من قادتها ومقاوميها في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وظهر عشرات من مقاومي القسّام بزيّهم العسكري وعتادهم، وسط حشود من مواطني جباليا البلد وهم يحملون جثامين الشهداء الخمسة وسط تكبيرات وهتافات، قبل مواراتهم الثرى.

والشهداء الخمسة هم “القائد شادي جميل عبد الله فرج (أبو جميل)، القائد مصطفى عبد الله محمد قاسم (أبو عبد الله)، القائد فرسان محمود عبد الله خليفة (أبو العباس)، المجاهد أحمد عبد الحكيم أحمد المطوق، المجاهد محمد عطية نزاه العطعوط”.

هتافات وسط الحشود

ورفع المشيّعون أصابع السبابة نحو السماء مرددين أن غايتهم الله، وزعيمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودستورهم القرآن، وسبيلهم الجهاد، وهتف أحدهم “فليسمعها المتخاذلون”.

وأضافوا أن أسمى أمانيهم الموت في سبيل الله، فهتف مرة أخرى “فليسمعها المتآمرون”، وختموا الهتافات بأن حركتهم هي حماس وجيشهم هو القسام.

وصباح الأحد، دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

واليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن حصيلة 470 يوما من الإبادة الإسرائيلية منذ اندلاعها قبل أكثر من 15 شهرًا، بلغت 46960 شهيدًا ممن تم تسجيلهم، بينهم 30 ألفًا من الأطفال والنساء، حيث ارتكب جيش الاحتلال في هذه المدة 10100 مجزرة أسفرت عن 61182 شهيدًا ومفقودًا، كما أشار المكتب إلى أن 2092 عائلة مُسحت كاملة من السجل المدني.