القسام تعلن تفاصيل عدد من عملياتها ضد قوات الاحتلال قبل وقف إطلاق النار

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل عمليات نفذها مقاتلوها في الأسابيع الأخيرة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.

وأطلقت القسام على هذه العمليات “سلسلة كمائن الموت”، وقالت إنها نُفذت في بيت حانون شمالي قطاع غزة، مؤكدة أن المقاتلين أبلغوا عن تفاصيل هذه العمليات بعد عودتهم من خطوط القتال.

وصباح الأحد، دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشملت هذه العمليات:

28 ديسمبر/كانون الأول 2024: إطلاق صاروخين من نوع “M75” اتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون.

إطلاق صاروخين من نوع “M75” اتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون. 29 ديسمبر 2024: إطلاق 5 صواريخ “رجوم” اتجاه موقع قيادة وسيطرة تابع للواء “ناحال” داخل مستوطنة “سيدروت”.

إطلاق 5 صواريخ “رجوم” اتجاه موقع قيادة وسيطرة تابع للواء “ناحال” داخل مستوطنة “سيدروت”. 29 ديسمبر 2024: قنص جندي إسرائيلي ببندقية “الغول” القسامية في شارع “السكة” ببيت حانون، وإصابته إصابة خطرة أدت إلى بتر يده وإصابة أخرى في جسده.

قنص جندي إسرائيلي ببندقية “الغول” القسامية في شارع “السكة” ببيت حانون، وإصابته إصابة خطرة أدت إلى بتر يده وإصابة أخرى في جسده. 30 ديسمبر 2024: قنص قناص إسرائيلي ومساعده وقتلهما، واستهداف القوة ذاتها بـ5 قذائف مضادة للأفراد من نوع “TBG” وإيقاعها بين قتيل وجريح. واعترف الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 10 بجروح خطرة وهم من كتيبة “نتساح يهودا”.

قنص قناص إسرائيلي ومساعده وقتلهما، واستهداف القوة ذاتها بـ5 قذائف مضادة للأفراد من نوع “TBG” وإيقاعها بين قتيل وجريح. واعترف الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 10 بجروح خطرة وهم من كتيبة “نتساح يهودا”. 2 يناير/كانون الثاني: تدمير دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار في منطقة السكة ببيت حانون شمالي القطاع.

تدمير دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار في منطقة السكة ببيت حانون شمالي القطاع. 2 يناير: استهداف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات في بيت حانون، مما أدى إلى انهيار المنزل على أفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، واعترف الاحتلال بمقتل 5 جنود وإصابة 8 بجروح خطرة.

استهداف منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات في بيت حانون، مما أدى إلى انهيار المنزل على أفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، واعترف الاحتلال بمقتل 5 جنود وإصابة 8 بجروح خطرة. 6 يناير: تفجير عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية من كتيبة “غرانيت 932” خلال تقدمها داخل بيت حانون، ومن ثم الإجهاز على من تبقى منهم من المسافة صفر، وقُتل في هذه العملية قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد من الجنود.

تفجير عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية من كتيبة “غرانيت 932” خلال تقدمها داخل بيت حانون، ومن ثم الإجهاز على من تبقى منهم من المسافة صفر، وقُتل في هذه العملية قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد من الجنود. 6 يناير: تفجير عبوة شديدة الانفجار في منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية في بيت حانون، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

