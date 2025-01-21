بنحو 80%.. هكذا أثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أسعار السلع (فيديو)

قال عدد من أهالي جنوبي قطاع غزة للجزيرة مباشر إن أسعار السلع والمواد الغذائية انخفضت بشكل كبير بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت عزة عوض إن الأسعار تراجعت بنحو 80%، معربة عن أملها في أن تنخفض بشكل أكبر وتصبح في متناول الجميع.

وذكرت أن سعر كيلو الدواجن خلال الحرب وصل إلى ما يقرب من 80 شيكل، نحو 22 دولارا، مضيفة أن السعر انخفض بعد سريان الاتفاق وأصبح يتراوح بين 25 إلى 30 شيكل (نحو 8 دولارات).

أما نعمة القاضي فقالت للجزيرة مباشر إن الأسعار انخفضت بشكل غير معقول، مشيرة إلى أن سعر كيس الدقيق أصبح نحو 100 شيكل (نحو 28 دولارا)، بينما كان سعره نحو ألف شيكل، نحو 280 دولارا خلال الحرب.

من جهته، قارن حسام ضهير بين أسعار الخضروات خلال الحرب وبعد يوم من انتهائها. وأشار إلى أن سعر كيلو البصل كان 50 شيكل (نحو 14 دولارا)، وأصبح الآن 10 شواكل (نحو 3 دولارات)، مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على الطماطم والبطاطس والليمون.