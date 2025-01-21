بينهن أصغر أسيرة.. محرَّرات يروين للجزيرة مباشر جانبا من انتهاكات الاحتلال (فيديو)

حالة من الفرح والابتهاج عمَّت أنحاء الضفة الغربية وخاصة جنين بعد الإفراج عن أسيرات ضمن صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك لم يكن هيّنًا إذ تعرَّضن لانتهاكات صارخة أثناء إتمام عملية الإفراج.

وقالت الأسيرة المحرَّرة أمل شجاعية في حديثها مع الجزيرة مباشر “مارسوا علينا إجراءات تعسفية إذ تعاملوا معنا بشكل سيئ أثناء التفتيش، ومن بعدها في سجن عوفر إذ تم جرنا وتعاملوا بشكل سيئ للغاية”.

وترحمت أمل على شهداء قطاع غزة، داعية الله أن يبارك في جهودهم، مضيفة “كل كلمات الشكر لا تكفي ما قاموا به تجاهنا”.

أما الأسيرة المحرَّرة حنان معلواني فأوضحت أن أحد المحامين أخبرهن فقط بقرار تحريرهن دون أدنى تفاصيل، وأردفت “حتى آخر لحظة كان الاحتلال ينغص علينا الأمور، وزعوا علينا وجبات الطعام كأننا لن نخرج، والحمد لله خرجنا ولكن تعرضنا للقمع والتفتيش المهين”.

واستدركت “خرجنا اليوم على دماء شهداء غزة، وفرحتنا منقوصة من أجل شهداء غزة أو الأسيرات الثلاث اللاتي تركناهن في السجون من غزة“.

وأكدت أصغر أسيرة محرَّرة أسيل شحادة (19 عامًا) أنهن تعرَّضن لاعتداءات صعبة خاصة مع الشباب، إذ تعرَّضن للقمع والتفتيش، مضيفة “ذلونا حتى خرجنا. انظروا إلى يدي من آثار الأصفاد. وضعوا رؤوسنا على الأرض”.