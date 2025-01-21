حماس ترد على تقارير إسرائيلية بشأن موعد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، ما تردد في الاعلام الإسرائيلي حول تأجيل الموعد المقرر لتسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأكدت حماس، في بيان، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير/كانون الثاني 2025.

وفي وقت سابق، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، إن حماس قررت تأجيل موعد تسليم الأسرى، وقالت “على عكس الاتفاقات، حماس أعلنت أن المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى ستتم يوم الأحد، بعد أن يتم نقل أسماء الأسرى المفرج عنهم يوم السبت”.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر سياسية في إسرائيل، قولها إنها ” تصر على أن المرحلة الثانية ستكون يوم السبت، ولا يعترفون بأي شيء آخر”.

ويوم الأحد، سلمت كتائب القسام، 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة. في المقابل أطلقت إسرائيل سراح 90 فلسطينيا وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.