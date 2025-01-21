صحة غزة تعلن انتشال 68 جثة من تحت الأنقاض وارتفاع عدد الشهداء في القطاع (فيديو)

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت 72 شهيدًا (منهم 68 انتشال وشهيد متأثر بإصابته) و56 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة في بيان ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 47 ألفًا و107 شهداء، و111 ألفًا و147 مصابًا.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وصباح الأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، يستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ورصدت الجزيرة مباشر استخراج رفات 58 شهيدا مجهولي الهوية في محافظات جنوب القطاع، حيث ظهرت الجثث وقد تحللت بالكامل، ولم يبق منها سوى الهياكل العظمية أو بعض من ثيابها، التي صارت الأمل الوحيد للأهالي الباحثين عن ذويهم المفقودين.

وقال علي عاشور، الذي فقد ابنه خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وهو ينبش بين بقايا الثياب والرفات في محاولة يائسة للتعرف على ابنه إن كان من بين الشهداء: “فقدته منذ 10 أشهر، بعد أن خرج من البيت ولم يعد، بحثت عنه في كل مكان ولم أجده بعد، أتمنى أن يكون معتقلا وألا يكون قد توفي”.

وأضاف علي خلال حديثه للجزيرة مباشر أن “قلبه يرتجف كلما شاهد بقايا ثياب زرقاء اللون، مثل تلك التي كان يرتديها ابنه، وأنه يريد فقط أن يودعه للمرة الأخيرة قبل أن يُدفن”.

وتُجسد قصة علي عاشور معاناة مئات العائلات الفلسطينية التي فقدت أبناءها في غزة، ولا تزال تبحث عن جثامينهم بين أكياس جثث الشهداء التي باتت تحتوي بقايا رفات متحللة.

وكان رجال الدفاع المدني قد واجهوا صعوبات جمّة في انتشال جثامين الشهداء خلال الحرب في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف الاحتلال لهم بشكل دائم، وهو ما يعسر عملية بحثهم عن جثث الشهداء التي تحللت بعد كل هذا الوقت.