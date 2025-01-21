غضب في مدينة سامبال الهندية إثر وفاة مسلم بعد ساعات من احتجازه لدى الشرطة
21/1/2025
شهدت مدينة سامبال، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، حالة من التوتر بعد وفاة رجل مسلم، يوم الاثنين، بعد ساعات من احتجازه لدى شرطة المدينة.
وقالت أسرة الرجل، الذي يدعى عرفان، إنه الشرطة استدعته للتحقيق، الأحد، وتعرض للعنف خلال احتجازه مما أدى إلى وفاته.
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من جهتها، نفت الشرطة هذه الاتهامات، وزعمت في بيان أن حالة عرفان الصحية تدهورت بعد وصوله إلى مركز الشرطة.
وأضافت أن أسرته قامت بنقله إلى المستشفى، حيث توفي هناك.
ويأتي هذا فيما اعتقلت شرطة الولاية 10 أشخاص على خلفية أحداث العنف التي شهدتها سامبال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب صدور أمر قضائي بإجراء مسح لمسجد تاريخي في المدينة بعد مزاعم تفقد بأنه أُقيم على أنقاض معبد هندوسي دُمر قبل نحو 500 عام.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد المعتقلين في القضية إلى 70 شخصًا.
المصدر : الجزيرة مباشر