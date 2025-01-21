فرنسا تصدر مذكرة توقيف ثانية بحق بشار الأسد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، صدور مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأكد الوزير في منشور على منصة إكس “لا ينبغي أن تبقى جرائم النظام، التي شهدت أهوالها في سجن صيدنايا، دون عقاب”. وأضاف “فرنسا ملتزمة وستظل كذلك لتحقيق العدالة للشعب السوري”.

وأصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، الاثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية قصف مدينة درعا عام 2017، مما أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

يُشار إلى أن المذكرة هي الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالمحكمة الجنائية في باريس، ضد الرئيس السوري المخلوع الذي تمّت الإطاحة به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، وفق الوكالة.

وتفيد عناصر التحقيق بأن “بنات” ترى أن بشار الأسد لم يعد في منصبه، ولا يتمتع حاليًّا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت، وهو مواطن سوري فرنسي (59 عامًا) أستاذ لغة فرنسية سابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة لجيش النظام السوري.

ويرى القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم، ووفر له الوسائل الضرورية بصفته “ٌقائدًا أعلى للقوات السورية”.