قطر تعلن نجاح عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان

أعلنت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، نجاح تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المساعي القطرية أثمرت عن إطلاق سراح أمريكيَّين كانا محتجزَين في أفغانستان، مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزًا في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن جميعهم وصلوا إلى الدوحة، وجرت الترتيبات اللازمة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وأعرب الوزير عن شكر بلاده لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية والإدارة الأمريكية على تجاوبهما الإيجابي مع جهود قطر، وتعاونهما في تيسير عملية تبادل المحتجزين. كما عبَّر عن أمل دولة قطر في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لتحقيق المزيد من التفاهمات سبيلًا لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وأشار إلى أن نجاح هذا التبادل “يؤكد مجددًا مكانة دولة قطر شريكًا موثوقًا على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعكس دورها الفعّال في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأعلنت أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل معتقلَين أمريكيَّين، بموجب اتفاق توسطت فيه دولة قطر.

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن “المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونًا في أمريكا أُطلق سراحه مقابل مواطنَين أمريكيَّين، وأعيد إلى البلاد”.

وأوضحت أن محمد كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد اعتقاله “قبل نحو عقدين” في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن عائلة أحد الأمريكيَّين، ويُدعى ريان كوربيت، عبَّرت عن “الامتنان العارم للحفاظ على حياته وإعادته إلى المنزل بعد أصعب وأحلك 894 يومًا في حياتنا”.

وأوضحت أن كوربيت -الذي كان يعيش في أفغانستان مع عائلته وقت انهيار السلطة السابقة عام 2021- اعتقلته حركة طالبان في أغسطس/آب 2022 أثناء رحلة عمل.

ووصفت الخارجية الأفغانية عملية تبادل السجناء بأنها “مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار”، موجهة الشكر “للدور الفاعل الذي أدّته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد”.

وأضافت أن “الإمارة الإسلامية تنظر بإيجابية إلى هذه التحركات الأمريكية التي تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين وتوسيعها”.