مصابون بعملية طعن نفذها مغربي في تل أبيب (فيديو)

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن 4 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمدينة تل أبيب، بينما أُطلق النار على المُنفذ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مدير خدمات الإسعاف قوله إن 2 إصابتهما متوسطة، والآخرَين إصابتهما طفيفة. كما نقلت القناة 13 عن خدمات الإسعاف أن الطواقم الطبية تعالج 2 من المصابين في مكان الحادث، أحدهما إصابته متوسطة والآخر طفيفة.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن أحد المصابين في حادث طعن تل أبيب هو جندي قاتَل في غزة، وقُطعت يده جزئيًّا أثناء الحرب.

وقالت هيئة البث إن شرطية، كانت خارج وقت دوامها، هي من قتلت مُنفذ العملية. ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن المشتبه في تنفيذه العملية مواطن مغربي (29 عامًا)، يحمل بطاقة إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل إلى إسرائيل قبل 3 أيام.

وأكدت القناة 13 أن قوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

من جهته، قال الناطق باسم شرطة الاحتلال “نمسح منطقة الحادث خشية وجود مشتبه فيهم آخرين، وبحثًا عن أشخاص ربما ساعدوا المُنفذ”.

من ناحيتها، باركت حركة حماس عملية الطعن في تل أبيب، وقالت في بيان إنها “تثبت مجددًا أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه”. كما نعت “الشهيد المغربي البطل عبد القاضي عزيز مُنفذ العملية”.

وأضافت الحركة أن العملية تأتي “ردًّا طبيعيًّا بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين، في رسالة بليغة أن الدم بالدم وأن يد المقاومة ستضرب بكل قوة في عمق هذا الكيان الغاصب”.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة إلى “النفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وإسناد جنين وكل المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة”.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وقالت في بيان إنها “تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة حول قضيتهم المركزية في فلسطين، وأن الأحرار في شعوب أمتنا لن يتركوا جرائم الاحتلال تمرّ بلا عقاب، وسيلاحقونه من حيث لا يحتسب”.