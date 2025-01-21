مصابون بعملية طعن في تل أبيب (فيديو)

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن 4 أشخاص أصيبوا في عملية طعن بمدينة تل أبيب، بينما أُطلق النار على المُنفذ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مدير خدمات الإسعاف قوله إن 2 إصابتهما متوسطة، والآخرَين إصابتهما طفيفة. كما نقلت القناة 13 عن خدمات الإسعاف أن الطواقم الطبية تعالج 2 من المصابين في مكان الحادث، أحدهما إصابته متوسطة والآخر طفيفة.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن أحد المصابين في حادث طعن تل أبيب هو جندي قاتل في غزة، وقطعت يده جزئيا أثناء الحرب.

وقالت هيئة البث إن شرطية، كانت خارج وقت دوامها، هي من قتلت مُنفذ العملية، وأن المشتبه في تنفيذه العملية مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 عاما، ويحمل بطاقة إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل إلى البلاد قبل 3 أيام.

وأكدت القناة 13 أن قوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

من جهته، قال الناطق باسم شرطة الاحتلال “نمسح منطقة الحادث خشية من وجود مشتبهين آخرين وبحثا عن أشخاص ربما ساعدوا المنفذ”.